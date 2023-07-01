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مركز النهوض بالصادرات ينظم سلسلة من الاجتماعات القطاعية من 4 إلى 20 جويلية 2023

Publié le Samedi 01 Juillet 2023 - 23:08 قراءة: 0 د, 17 ث
      
يعتزم  مركز النهوض بالصادرات تنظيم سلسلة من الاجتماعات القطاعية بدار المصدر من 4 إلى 20 جويلية 2023.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تحديد مشاكل التصدير، التّي تواجهها المؤسسات المصدرة التونسيّة واقتراح حلول ملموسة لاتخاذها وكذلك الأنشطة الترويجية المقرر إجراؤها في سنة 2024.

...

ودعا المركز،  الشركات التونسيّة الراغبة في المشاركة في هذه الاجتماعات إلى تأكيد مشاركتها عبر البريد الإلكتروني : ihfayedh@tunisiaexport.tn 
 


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