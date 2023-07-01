قابس : إطلاق مهرجان ريم الحمروني للثقافة وبرنامج ثقافي متنوع للدورة الأولى

تستعد ولاية قابس للاحتفال بالدورة الأولى لمهرجان ابنتها الفنانة الراحلة ريم الحمروني الذي ستنظمه اذاعة عليسة اف ام قابس بالشراكة مع جمعية اعمار وتواصل والمركب الشبابي قابس وذلك من 07 الى 09 جويلية تحت شعار " ريم الحمروني .. لاتزال بيننا ".

وستنطلق فعاليات مهرجان ريم الحمروني للثقافة الذي ستقام عروضه الفنية بالمركب الشبابي قابس بعرض شريط وثائقي من اعداد الاعلامي غسان الخالدي يلخص مسيرة فقيدة الساحة الفنية ريم الحمروني ويشفع هذا الشريط بحوار حول المسيرة المتميزة للفنانة الراحلة.

أما اليوم الثاني من المهرجان فسيتضمن ورشات متخصصة للاطفال في فن صنع العرائس ومسابقات في الغناء والتقليد والرسم وأمسية شعرية اضافة الى شريط سينمائي من بطولة ريم الحمروني.

وسيتم في اليوم الثالث من المهرجان تنظيم عرض غنائي لفرقة الغناء العربي لمجموعة نادي الغناء العربي للسيدات باكاديمية الفنون بقابس وتكريم عائلة الفقيدة ريم الحمروني.



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ويسعى منظمو مهرجان ريم الحمروني الى تخليد ذكرى هذه الفنانة التي تحظى بمحبة كبيرة لدى الجميع وخاصة في قابس التي كانت تفتخر دائما بأنها من بناتها وحافظت على التكلم بلهجتها.

وكانت الساحة الفنية في تونس قد فقدت يوم الأحد 19 فيفري 2023 الفنانة ريم الحمروني بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء اثبتت خلالها هذه الفنانة تمتعها بموهبة كبيرة في التمثيل سواء في المسرح أو الدراما التلفزيونية أو السينمائية، وكذلك التنشيط، مما جعلها تحظى بتقدير ومحبة الجميع داخل البلاد وخارجها.