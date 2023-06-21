حوالي 60 مؤسسة تقدم عروض تشغيل في الدورة الأولى لصالون تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة

تشارك حوالي 60 مؤسسة في الدورة الأولى من صالون تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة الذي يقام اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة بضاحية قمرت.



وقالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل فريحان بوصفارة، إن عدد الأشخاص ذوي الاعاقة الذين حضروا للمشاركة في اللقاءات الثنائية خلال لصالون، قد تجاوز التوقعات وفاق ال500 شخص.





وأفادت بوصفارة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش افتتاح الصالون، أن عروض التشغيل الموضوعة على ذمة الزائرين من ذوي الاعاقة تجاوز 400 فرصة عمل، مشيرة الى أن المنظمين تفاجؤوا بتوافد عدد هام من ذوي الاعاقة وكذلك بانخراط المؤسسات في المشاركة في الصالون، وهو ما اعتبرته، نجاحا للمنظمين في أول تجربة لتنظيم الصالون.وذكرت، أن عروض التشغيل التي توفرها المؤسسات عبر جميع المكاتب التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لفائدة ذوي الاعاقة يرتفع الى 600 فرصة، مبينة أن النتائج الأولية للقاءات الثنائية التي عقدت بين مسؤولي المؤسسات وطالبي الشغل من ذوي الاعاقة أظهرت توقيع عديد عقود الانتداب المباشر.وأكدت أن جميع المكاتب التابعة للوكالة تعمل على اسداء الخدمات لفائدة المعوقين بما يراعي احتياجتهم، مذكرة أن توفير الخدمات لذوي الاعاقة وخدمة شؤونهم يمثل واجب كل مسؤول في البلاد.والجدير بالذكر، أن الدورة الأولى من صالون تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة شهد توافد عدد كبير من ذوي الاعاقة الى مقر المركز بضاحية قمرت، حيث تنتظم لقاءات ثنائية بين طالبي الشغل من جهة ومسؤولين بعدد من المؤسسات من جهة اخرى.