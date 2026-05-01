نجم الروك الكندي برايان آدامز يحل بتونس ليطلق جولته الفنية العالمية من موقع دقة الساحر

حل المغني والملحن الكندي العالمي "برايان آدامز"، اليوم الجمعة بتونس، في إطار استعداداته لإحياء عرضين فنيين مبرمجين ليومي السبت 2 والأحد 3 ماي القادم، بالمسرح الأثري بدقة.وسيكون الجمهور التونسي على موعد مع أول ظهور لهذا الفنان العالمي في تونس، حيث سيؤمن سهرة افتتاح الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي. وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة، إذ ستمثل إشارة الانطلاق لجولته العالمية الجديدة التي تحمل عنوان "Bare Bones Tour"، والتي ستشمل لاحقا محطات في القارات الأمريكية والإفريقية والأوروبية.وقد تحول الفنان، الذي كان مرفوقا بأعضاء فريقه التقني والموسيقي، مباشرة إلى موقع دقة الأثري للوقوف على آخر الاستعدادات التقنية والبروفات النهائية، وسط مؤشرات على إقبال جماهيري غفير لمواكبة هذا الحدث الفني.وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبر "برايان آدمز" عن "سعادته بلقاء الجمهور التونسي لأول مرة"، مبديا إعجابه بالوقوف على خشبة مسرح تاريخي عريق يمتلك هذه الرمزية الأثرية.ويصنف آدمز كأحد أبرز وجوه موسيقى الروك العالمية، حيث حقق شهرة واسعة عبر أغانيه التي تصدرت المبيعات العالمية لسنوات طويلة، على غرار "Summer of ’69" و"Heaven" و"(Everything I Do) I Do It for You"، مسجلا مسيرة فنية تمتد لأكثر من أربعة عقود بيعت خلالها ملايين النسخ من ألبوماته.يذكر أن الجهة المنظمة قررت إضافة عرض ثان يوم 3 ماي، وذلك بعد نفاد تذاكر السهرة الأولى في وقت وجيز. وسيعتمد الفنان في هذين العرضين نمط الـ "Acoustique" الذي يرتكز على الأداء الفردي المباشر، سعيا لتعزيز القرب العاطفي مع الجماهير.ومن المنتظر أن يساهم هذا الحدث في استقطاب أعداد هامة من الزوار التونسيين والأجانب، بما يدعم الإشعاع الدولي لموقع دقة الأثري المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو".