Babnet   Latest update 20:27 Tunis

نجم الروك الكندي برايان آدامز يحل بتونس ليطلق جولته الفنية العالمية من موقع دقة الساحر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ea51735a4679.89503438_hqljgenokipfm.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 20:12 قراءة: 1 د, 16 ث
      
حل المغني والملحن الكندي العالمي "برايان آدامز"، اليوم الجمعة بتونس، في إطار استعداداته لإحياء عرضين فنيين مبرمجين ليومي السبت 2 والأحد 3 ماي القادم، بالمسرح الأثري بدقة.

وسيكون الجمهور التونسي على موعد مع أول ظهور لهذا الفنان العالمي في تونس، حيث سيؤمن سهرة افتتاح الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي. وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة، إذ ستمثل إشارة الانطلاق لجولته العالمية الجديدة التي تحمل عنوان "Bare Bones Tour"، والتي ستشمل لاحقا محطات في القارات الأمريكية والإفريقية والأوروبية.


وقد تحول الفنان، الذي كان مرفوقا بأعضاء فريقه التقني والموسيقي، مباشرة إلى موقع دقة الأثري للوقوف على آخر الاستعدادات التقنية والبروفات النهائية، وسط مؤشرات على إقبال جماهيري غفير لمواكبة هذا الحدث الفني.


وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبر "برايان آدمز" عن "سعادته بلقاء الجمهور التونسي لأول مرة"، مبديا إعجابه بالوقوف على خشبة مسرح تاريخي عريق يمتلك هذه الرمزية الأثرية.

ويصنف آدمز كأحد أبرز وجوه موسيقى الروك العالمية، حيث حقق شهرة واسعة عبر أغانيه التي تصدرت المبيعات العالمية لسنوات طويلة، على غرار "Summer of ’69" و"Heaven" و"(Everything I Do) I Do It for You"، مسجلا مسيرة فنية تمتد لأكثر من أربعة عقود بيعت خلالها ملايين النسخ من ألبوماته.

يذكر أن الجهة المنظمة قررت إضافة عرض ثان يوم 3 ماي، وذلك بعد نفاد تذاكر السهرة الأولى في وقت وجيز. وسيعتمد الفنان في هذين العرضين نمط الـ "Acoustique" الذي يرتكز على الأداء الفردي المباشر، سعيا لتعزيز القرب العاطفي مع الجماهير.

ومن المنتظر أن يساهم هذا الحدث في استقطاب أعداد هامة من الزوار التونسيين والأجانب، بما يدعم الإشعاع الدولي لموقع دقة الأثري المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328478

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 01 ماي 2026 | 14 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:10
16:02
12:23
05:25
03:49
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
20°-14
27°-12
30°-16
30°-17
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>