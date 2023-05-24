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تطاوين: المصادقة على اسناد 1847 هكتارا من الاراضي الاشتراكية

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 16:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
نظر مجلس الوصاية الجهوي امس الثلاثاء، خلال جلسة عمل باشراف والي الجهة حافظ الفيتوري، في 20 ملفا لاسناد اراضي اشتراكية معروضة عليه، صادق على 11 ملفا منها، اي على اسناد 1847 هكتارا، وتم ارجاء النظر في الملفات التسعة الباقية لمزيد التدقيق والمراجعة

وتمثل الاراضي الاشتراكية في ولاية تطاوين مخزونا هاما من الاراضي الصالحة للاستصلاح الفلاحي البالغة مساحتها في الجهة 200 الف هكتار، اضافة الى حوالي مليون ونصف المليون هكتار مراعي طبيعية في منطقتي الظاهر والوعرة

وتحتل الغابات حوالي 8579 هكتارا دون احتساب الاراضي الصحراوية والمقدرة مساحتها باكثر من مليونين و180 الف هكتار غير صالحة مبدئيا للفلاحة، الا انها قادرة على حمل مزارع شاسعة وهامة من اللاقطات الشمسية لانتاج الطاقة المتجددة.

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