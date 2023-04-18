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الدور التشريعي للبرلمان في هذه المرحلة أهم نقاط اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس البرلمان

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 20:32 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة الثلاثاء، جملة من المسائل من أهمها الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب في هذه المرحلة التي تعيشها تونس.

كما تم التطرق، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى الروح التي يقوم عليها دستور 25 جويلية 2022 ومقاصده في الفصل بين الوظائف داخل الدولة.







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