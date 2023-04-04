سيدي بوزيد: فقرات متنوعة في مهرجان ليالي المدينة

برمجت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد عددا من العروض والفقرات المتنوعة في مهرجان ليالي مدينة سيدي بوزيد تزامنا مع شهر رمضان تنطلق يوم 12 وتتواصل الى يوم 19 أفريل الجاري.

وبين المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد حسين الأحول في تصريح لمكتب "وات"،أن فقرات المهرجان تتضمن عروضا موسيقية وطربية وصوفية وعرضا لفائدة الأطفال وعروضا بالمؤسسات السجنية ومركز رعاية المسنين بالجهة.

ويتضمن برنامج ليالي مدينة سيدي بوزيد عرض الحضرة "هيام عشق القلوب" يوم 12 أفريل، وعرضا لوليد الزين يوم13 أفريل، وعرضا طربيا "من مجردة الى الفرات" لعز الدين خلفة يوم 14 أفريل، وعرضا لفرقة البركة القادرية يوم 15 أفريل، وعرضا تنشيطيا للأطفال يوم 16 أفريل، وعرضا طربيا "نسمات طربية" يوم 17 أفريل، وعرض "التخميرة" يوم18 أفريل.

وعلى هامش المهرجان سيتم تنظيم عروض بالمؤسسات السجنية وبمركز رعاية المسنين تتمثل في عرض فيلم سينمائي واحر لمجموعة "الانشاد الصوفي" بالسجن المدني بسيدي بوزيد وعرض حكواتي بالاشتراك مع عرض موسيقي لنادي الموسيقى والكورال بالمركب الثقافي اضلفة الى تقديم عرض فرقة أحباب المصطفى للانشاد الصوفي بمركز الأطفال الجانحين بسوق الجديد وعرض للفنان سفيان السهيلي بمركز رعاية المسنين.



