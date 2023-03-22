إحباط عملية سطو على مركز البريد بمنوبة والقبض على منفّذها

أحبط أعوان منطقة الأمن الوطني والشرطة العدلية بمنوبة، صبيحة اليوم الأربعاء، عملية سطو على مركز البريد بمنوبة نفذها شاب أصيل دوار هيشر باستعمال مسدس بلاستيكي يصعب تفريقه عن السلاح العادي وقارورة غاز مشل للحركة، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتفيد صورة العملية بأن أعوان مركز البريد فوجئوا بشاب يرتدي قناعا يغطي ملامح وجهه ويمسك مسدسا وقارورة غاز مشل للحركة ويطلب تسليمه الأموال ما أدخل الرعب في نفوس الجميع، ليتم تمكينه بعد التهديد من مبلغ 20 ألف دينار، إلّا أن سرعة الاستنجاد بالأمن ووجود المواطنين أدّى الى التدخل الفوري ومحاصرته في مدخل المركز أين بعثر المال وحاول الفرار، لكن تمت السيطرة عليه وتبين أن المسدس المستعمل للترهيب كان بلاستيكيا.

هذا واقتاد أعوان الأمن المتهم الى مقر الشرطة العدلية أين تم استنطاقه في انتظار الكشف عن ملابسات الجريمة وعن أطراف أخرى محتملة قد تكون شريكة فيها إلى جانب المتهم الرئيسي الذي ضبط متلبسا وهو أصيل دوار هيشر ويبلغ من العمر 26 عاما، وفق ذات المصدر.



