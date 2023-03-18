بنزرت: تنظيم فعاليات اليوم الطبي العسكري

نظّمت الادارة العامة للصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني فعاليات "اليوم الطبي العسكري ببنزرت"، وذلك باشراف المدير العام للصحة العسكرية، منير عزيز ، وبحضور رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،والمدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني.

وقال العميد طبيب واستاذ الاشعة الداخلية ورئيس قسم التصوير الطبي بالمستشفى العسكري ببنزرت ورئيس لجنة التنظيم، سامي الكوكي، ان هذه الفعاليات الطبية تمثل التظاهرة الاولى في اختصاصها في اطار انشطة وبرامج الادارة العامة للصحة العسكرية وتندرج في اطار البرامج التكوينية والعلمية الدورية الموجهة لجميع العاملين في القطاع الطبي والصحي عموما بما من شأنه توفير افضل الخدمات للمريض ومزيد تعريف مهنيي القطاع الصحي العام والخاص باخر المستجدات العلمية والطبية في العالم.

وبين المصدر ذاته ان الملتقى الطبي العسكري ببنزرت شهد دعوة عدد من الخبراء والمختصين من الخارج للاستئناس بتجاربهم وتحقيق شمولية المعرفة للحضور .

واضاف أن هذه الدورة تضمنت ثلاث ورشات كبرى تناولت مواضيع طبية وصحية هامة، وهي اخر المستجدات العلمية بشان استقصاء أمراض القولون والاورام الخبيثة التي تصيبه، وذلك في اطار الانخراط ضمن فعاليات شهر مارس لاستقصاء القولون، حيث تم الحديث عن احدث ما توصل اليه العلم بشان التشخيص والعلاج الجراحي ولاسيما تقنيات الاشعة التالية وذلك لتعريف الحضور بهذه التقنية الحديثة وميزاتها الطبية والصحية وتشجيعهم على التخصص فيها باعتبار ان تونس لا تملك فيها من المختصين سوى حوالي 20 طبيا وهو رقم ضعيف، وقد تم للغرض استضافة خبير مختص في المجال من باريس لتقديم محاضرة حول هذه التقنية.

واما الموضوع الثاني الذي تم اختياره لتقديمه وعرضه في اطار المؤتمر فتعلق بموضوع النزيف عند المرضى ومنه موضوع النزيف عن المراة عقب الولادة وسبل اعتماد تقنية الاشعة الداخلية لمعالحته وتلافي بقية الاجراءات والتدخلات الطبية المعروفة كاستئصال الرحم ومهلفاته النفسية والصحية والاجتماعية وغيرها.

وخصصت الورشة الثالثة لتقديم نتائج المنجز الطبي التونسي الذي تم اجراؤه امس بالمستشفى العسكري ببنزرت لاول مرة في بلادنا وهي لاستئصال الاورام في الغدة الدرقية بالتصوير الطبي دون جراحة، عبر تقنية "الميكرو أوند" .





