سفارة ألمانيا بتونس تفتح باب المشاركة أمام الجمعيات التونسية لتمويل مشاريعها في اطار التنمية المحلية ومقاومة الفقر بالجهات المحرومة

أعلنت السفارة الألمانية بتونس عن فتح باب المشاركة أمام الجمعيات التونسية لتقديم مقترحات مشاريعها ضمن "صندوق التنمية للجميع" بهدف الحصول على تمويلات سريعة لا تتجاوز 25 ألف أورو للمشروع الواحد، وذلك لدفع التنمية المحلية ومقاومة الفقر في تونس.



ويتعين على الجمعيات الراغبة في المشاركة أن تقدم مقترحات مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتلبي جملة من الاحتياجات الأساسية للفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر هشاشة في المناطق المحرومة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ نشرته السفارة.



كما يتعين على الجمعيات التونسية الراغبة في الترشح استيفاء جميع الشروط المطلوبة التي نشرتها السفارة على صفحتها علة "فيسبوك" ومنها استكمال المشروع قبل نهاية ديسمبر 2023.



ويعتبر "صندوق التنمية للجميع" آلية تمويل محددة للمشاريع الصغيرة التي تستجيب لصعوبات السكان والتي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية للفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر حرمانا في المناطق الفقيرة.



ويهدف "صندوق التنمية للجميع" إلى تعزيز مبادرات المجتمع المدني المحلي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة الفقر وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وقد دعت السفارة الألمانية بتونس الجمعيات الراغبة في المشاركة إلى تقديم مشاريعها في أجل لا يتجاوز 24 مارس 2023، على أن ترسل طلبات المنح المطلوبة إلى العنوان التالي: microprojets.allemagne@gmail.com.



خميس



