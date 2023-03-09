وزارة الأسرة تتخذ قرارات عاجلة لفائدة النساء وأطفالهنّ بمنطقة الدراقة من معتمدية الروحيّة بولاية سليانة

اتّخذت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، مساء الأربعاء، جملة من الإجراءات والقرارات العاجلة للتعهّد بعدد من النساء وأطفالهنّ بمنطقة الدراقة الريفيّة التابعة لمعتمدية الروحيّة من ولاية سليانة، وذلك على إثر تناقل روّاد شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق افتقارهم للحد الأدنى من مقومات وأساسيّات العيش الكريم ومواجهة أطفالهنّ لعديد التهديدات من بينها الانقطاع المدرسي، وتلقي إشعار في الغرض.



وأذنت وزيرة الأسرة، آمال بلحاج موسى، حسب بلاغ صادر اليوم الخميس عن الوزارة، بتشكيل فريق عمل للتدخّل الميداني العاجل للتعهّد بعدد من النساء وأطفالهنّ بمنطقة الدراقة الريفيّة التابعة لمعتمدية الروحيّة من ولاية سليانة.



وقرّرت إحداث مجمع تنموي نسائي بمنطقة الدراقة في اختصاص تربية وتسمين الأغنام لفائدة 25 منتفعة بتخصيص مقر له وتجهيزه باعتمادات 50 ألف دينار وانطلاقه في النشاط في أجل 3 أشهر، فضلا عن تخصيص اعتمادات بقيمة 100 ألف دينار لتمتيع 20 منتفعة بمعتمديّة الروحيّة من مواطن رزق في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.



كما أقرّت التعجيل بالتنسيق مع السلط والهياكل الجهوية المعنية بالمصادقة على تمتيع 5 أسر بمنطقة الدراقة من مواطن رزق في إطار برنامج الوزارة للتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة بالإضافة إلى صرف مساعدات عينية ومادية ومستلزمات مدرسية بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفائدة الأسر ذات الوضعيّات الخاصة بمنطقة الدراقة.



وأذنت بتشكيل فريق من المختصين النفسانيين والاجتماعيين للتعهّد بالأطفال وتكليف المندوب الجهوي لحماية الطفولة بالمتابعة وبالتنسيق مع الادارة الجهوية للتربية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في الغرض، والتنسيق مع السّلط الجهويّة للنظر في الحالات التي يمكن التدخّل لفائدتها بمنطقة الدراقة في إطار برنامج تحسين المسكن.



ويذكر أن هذه الإجراءات جاءت بناء على تلقي إشعار في الغرض، تم على إثره تكليف المندوبة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بقيادة فريق التدخّل وموافاة الوزيرة بتقرير مفصّل حول الوضعيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة لعدد من الأمهات القاطنات بمنطقة الدراقة اللائي تناقل روّاد شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق لافتقارهن للحد الأدنى من مقومات ومواجهة أطفالهنّ عديد التهديدات.



ويشار الإشارة إلى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد برمجت معتمديّة الروحيّة ضمن المناطق ذات الأولويّة القصوى في الانتفاع بتدخلاتها المدرجة بميزانية 2023 المتعلقة بالتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.



كما تولت الوزارة منذ سنة 2022 فتح مقر لتكوين الفتيات المنقطعات عن التعليم بالروحيّة متخصّص في مجال الخياطة بالتعاون مع برنامج تعليم الكبار الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعيّة.





