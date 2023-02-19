اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "ان مناظرة إعادة التوجيه دورة مارس 2023 الخاص بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تنتظم يومي 21 و22 مارس 2023 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية، وذلك لفائدة الطلبة المحرزين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها خلال سنتي 2021 و2022 والمتحصلين على توجيه جامعي"



ودعت الوزارة في بلاغ لها على موقعها الالكتروني، الطلبة الراغبين في الالتحاق باحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية الراجعة بالنظر الى الادارة العامة للدراسات التكنولوجية الى تسجيل ترشحاتهم حصريا عن طريق الموقع الالكتروني www.didousoft.com وذلك قبل يوم 25 فيفري ثم ارسال ملفاتهم عن طريق البريد قبل يوم 27 فيفري 2023.



واضافت انه يتعين على المترشح الرجوع الى كل من دليل التوجيه الجامعي عن بعد لسنة 2022 الخاص بالمحرزين على الباكالوريا التونسية والدليل الخاص بالمحرزين على الباكالوريا الفرنسية من المعاهد المعتمدة بتونس للتأكد من مطابقة نوع الباكالوريا المتحصل عليها مع الشعبة المطلوبة ومع الشروط الخاصة بها.









