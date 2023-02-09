قابس: الشروع في إنجاز مشروع ربط مدينتي الحامة وقبلي بشبكة الغاز الطبيعي بداية من شهر سبتمبر القادم

أُعلن خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية قابس عن الشروع خلال شهر سبتمبر القادم في إنجاز مشروع ربط مدينتي الحامة وقبلي بشبكة الغاز الطبيعي، على أن يتم استكمال أشغال هذا المشروع في فيفري 2025.





ويتضمن هذا المشروع، وفق عرض قُدّم خلال جلسة المنعقدة بإشراف والي الجهة مصباح كردمين، مدّ وبناء أنبوب من الفولاذ بقطر 12 بوصة على طول 54 كلم تحت ضغط 76 بار، وأنبوب ثان من نفس المادة بقطر 8 بوصة بطول 7.5 كلم تحت ضغط 20 بار، وأنبوب ثالث بقطر 4 بوصة بطول 1.3 كلم تحت نفس ضغط، كما يتضمّن بناء محطّتين لتخفيض ضغط الغاز ومحطتين لقطعه.

كما تمّ التطرق الى الاشكاليات المطروحة بمسار أنبوب الغاز الذي سيزوّد مدينتي الحامة وقبلي بهذه المادة ووقع النظر في السبل الكفيلة بمعالجة هذه الاشكاليات بما يساعد على انطلاق هذا المشروع في آجاله.

يشار الى أن مشروع ربط مدينتي الحامة وقبلي بالغاز الطبيعي ستستفيد منه المشاريع الكبرى المبرمجة في اطار مخطّط تنمية الجهات، والمشاريع الصناعية والسياحية، والمواطنون بالاستعمال المنزلي للغاز الطبيعي.

وسيمكن هذا المشروع من التخفيض في نفقات دعم الطاقة المستخدمة حاليا مثل الغازوال، وغاز البترول المسال، وزيت الوقود، ومن التقليص في كلفة الطاقة للصناعيين، والحدّ من التلوث البيئي بالتخفيض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



