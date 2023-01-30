مثّل واقع التعاون بين وزارة العدل ومجلس أوروبا وسبل تدعيمه والإمكانيات المتاحة للاستفادة من مختلف البرامج والمشاريع القائمة بما يتماشى وحاجيات الوزارة وفق المخطط القطاعي للتنمية، أبرز محاور اللقاء، الذّي جمع، الاثنين، وزيرة العدل، ليلى جفال، برئيسة المكتب الإقليمي لمجلس أوروبا بتونس، بيلار مورالس، والتي كانت مرفوقة بالأمينة العامّة للجنة الأوروبية لفعالية العدالة، موريال ديكو.



وأضافت وزارة العدل في بلاغ مقتضب أن اللقاء كان، أيضا، مناسبة لاستعراض مدى التقدّم في إنجاز المشاريع الجارية والحرص على رفع نسق تنفيذها.

يذكر أنّه تمّ مطلع سنة 2013 توقيع مذكرة تفاهم تم بموجبها فتح مكتب لمجلس أوروبا في تونس، وهو أوّل مكتب خارج التكتل الأوروبي.





