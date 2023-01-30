تطور مؤشرات القطاع الرقمي لسنة 2022

ارتفع عدد المحطات القاعدية لشبكات الهاتف الجوال التابعة لمشغلي الإتصالات الثلاث من 5679 محطة سنة 2021 إلى 5903 محطة إلى حدود أواخر سنة 2022.



ويقوم مشغلو الإتصالات الثلاث سنويا وفق بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيا الاتصال ، بتركيز محطات قاعدية جديدة لتطوير الشبكة العمومية للهاتف الجوال وذلك لتحسين جودة خدمات الاتصالات المسداة وتوسيع التغطية وتوفير الأنترنات ذات السعة العالية، خاصة بالمناطق التي تتطور فيها الكثافة السكانية والحياة الإقتصادية.

ويتقاسم مشغلو الشبكات العمومية للإتصالات فيما بينهم 1289 موقع رادوي، قصد ضمان إنتشار أسرع للشبكات وتقليص كلفة التوسعة وبهدف الإستخدام الأمثل للمواقع الراديوية.

كما تطور عدد هوئيات الجيل 4 من 5614 هوائي سنة 2021 إلى 6560 هوائي سنة 2022 بنسبة نفاذ بلغت قرابة 65 بالمائة إلى حدود سنة 2022.

وتم في سنة 2022 إستكمال مشروع تغطية المناطق البيضاء الذي أنجزته وزارة تكنولوجيات الإتصال بكلفة 38 مليون دينار. شمل هذا المشروع 94 عمادة موزعة على 47 معتمدية تابعة لـ15 ولاية.

وأمّن المشروع تغطية 164 مدرسة و59 مركزا للصحّة الأساسية و180 ألف ساكن وقد تم خلال هذا المشروع تركيز 71 محطة قاعدية جديدة وتطوير 81 محطة راديوية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة تكنولوجيات الإتصال، إنطلقت في بداية سنة 2023 في التحضير للمرحلة الثانية من برنامج تغطية المناطق البيضاء قصد توسيع التغطية لتشمل 112 عمادة وتحسين جودة الخدمات والحد من الفجوة الرقمية بين مختلف الجهات.



