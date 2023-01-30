تشارك سبع شركات تونسية ناشئة في معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي سيقام من 20 إلى 23 فيفري 2023 القادم بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك ببادرة من مركز النهوض بالصادرات.



وستحتضن فعاليات المعرض ، وفق بلاغ صادر الاثنين، عن مركز النهوض بالصادرات، القاعة الكبرى بالمدينة الرياضية بطرابلس على مساحة 3000 متر مربع ويضم المعرض حوالي 40 شركة ليبية، بالاضافة الى الجناح الخاص بتونس، علاوة على مشاركات من مصر والمملكة الأردنية



وسيتكفل مركز النهوض بالصادرات بمشاركة السبع شركات التونسية الناشئة الحائزة على علامة المؤسسة الناشئة، في هذا المعرض الذي ينظمه مركز تنمية الصادرات الليبي وشركة الكادر للخدمات الاعلامية، والذي سيتيح لهم فرصة البروز ضمن هذه التظاهرة والتعرف على شركاء جدد وتشبيك العلاقات في ما بينهم.



وسيتم الاختيار، بحسب المصدر ذاته ، بناء على درجة نضج الشركة واهتمام السوق الليبي بالحل الرقمي المقترح، وسيتكفل فريق سمايل كابيتال بهذه المهمة.



