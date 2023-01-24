رئيسة الحكومة تلتقي القائمة بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ونائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء اليوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة، القائمة بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس "ناتاشا فرانشيسكي" مصحوبة بنائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة "إيمي بوب"، التي تؤدي زيارة إلى تونس.



وخُصِّص اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، لمتابعة النتائج الإيجابية لمشاركة رئيسة الحكومة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2023"، ومحادثاتها المثمرة مع عديد رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص ومع مسؤولين أمريكيين، لاسيما لإيجاد شراكات تهدف إلى إعطاء دفع للاقتصاد التونسي ولدعم جهود تونس لتنفيذ برنامجها الوطني لإصلاح منظومتها الاقتصادية.



كما كان اللقاء فرصة لتبادل الرؤى والمقاربات مع "إيمي بوب" بشأن سبل إدارة مختلف أبعاد ملف الهجرة وتأكيد أهمية التعاون القائم بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة والمساهمة في إحكام التعاطي مع هذا الملف لما أضحت تُمثّله الظواهر المستجدة للهجرة من مأساة إنسانية.







