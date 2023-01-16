الحماية المدنية : 12 قتيلا في حوادث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

قُتل 12 شخصا وأصيب 310 آخرون في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية.



وقامت وحدات الحماية المدنية، وفق ذات المصدر، بالتدخل في 338 حادثا، بينها 104 تدخلات للنجدة والإسعاف بالطرقات و185 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و36 تدخلا لإطفاء الحرائق.





