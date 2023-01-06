باجة: حجز 1800 لتر من الحليب المدعم

باجة: حجز 1800 لتر من الحليب المدعم

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 16:20 قراءة: 0 د, 52 ث
      
حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بباجة، أمس الخميس، 1800 لتر من الحليب نصف الدسم يتم بيعها بطرق غير قانونية، إلى جانب تسجيل عدد من المخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع خاصة بالنسبة للمواد المدعمة، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير الجهوى للتجارة بباجة يسري الدمرجي.
وأكد الدمرجي، في تصريح لـ"وات"، وجود اضطراب في توزيع الزيت النباتي المدعم نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، فيما تتوفر الخضر بكميات وباسعار جيدة مقابل ارتفاع اسعار الغلال.
من جهة أخرى، نفّذ 86 فريقا للمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بباجة، خلال كامل شهر ديسمبر المنقضي، 1817 زيارة لمسالك التوزيع بالتفصيل و1412 زيارة لمسالك التوزيع بالجملة في الجهة، إلى جانب مراقبة النقل بالطرقات(193 عملية) ومراقبة مراكز الانتاج والمخازن (28 عمليى).
وقد أسفرت حملات المراقبة، خلال ذات الفترة، عن حجز 2248 علبة سجائر، و3500 كغ من الشعير المدعم، وكميات من البطاطا، فضلا عن تحرير 219 مخالفة تتعلق بالترفيع في الاسعار، وعدم توفر الفواتير، وعدم اشهار الاسعار، والامتناع عن البيع، والبيع المشروط، واستعمال المواد المدعمة في غير مجالاتها، والاتجار بالمواد المدعمة، وترويج منتوجات مجهولة المصدر، ونقص جودة وسلامة المنتوجات.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259552



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 06 جانفي 2023 | 14 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:20 15:00 12:32 07:32 06:00
Babnet
17°
 Babnet17° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1117°-1119°-920°-1217°-12
  • Avoirs en devises
    23049,5

  • (5 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,30323 DT        1$ =3,11619 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 jan)   1966,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   