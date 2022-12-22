توقيع مذكرة تفاهم بين المجمع التونسي للصناعت الجوية والفضائية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

توقيع مذكرة تفاهم بين المجمع التونسي للصناعت الجوية والفضائية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 14:10 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وقع المجمع التونسي للصناعت الجوية والفضائية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي مؤخرا، مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير إطار لتسهيل وتعزيز التعاون بينهما
وأوضح المجمع، في بيان صدر اليوم الخميس، أن هذا التعاون سيشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية التي تدعم المجمع وشركات الطيران من حيث التدريب على المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
كما سيشمل التعاون بالخصوص، تطوير دليل الطاقة الكهروضوئية للصناعة في مجالي الطيران والسيارات في تونس ودليل آخر حول النزاهة ومكافحة الفساد في تونس بالإضافة إلى دراسة حول النفايات الصناعية الخاصة .
وتهدف هذه الاتفاقية أيضا،إلى تعزيز النظام الإيكولوجي للطيران التونسي ، من خلال خلق قدرة تنافسية أفضل وفرص عمل في هذا القطاع.
وتعد هذه الشراكة جزءا من مشروع شراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس وهو جزء من المبادرة الخاصة "التدريب والتوظيف" ، بتفويض من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي وتنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس التي تضم 45 شركة عضو توظف أكثر من 15500 شخصا.




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