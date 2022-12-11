كأس العالم قطر 2022.. مدرب المنتخب الفرنسي يقرر الاستمرار في مهمته حتى 2024

قرر ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، البقاء في منصبه لمدة عامين آخرين، وذلك بعد نجاحه في قيادة المنتخب إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022.

وذكرت صحيفة /لو باريزيان/ الفرنسية، اليوم، أن ديشامب سيبقى مدرباً للمنتخب الفرنسي، بعدما حقق الهدف المطلوب في عقده الحالي، وهو التأهل لقبل نهائي كأس العالم قطر 2022.





وقالت: "ديشامب استجاب لرغبة نويل لو جريت رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الذي رحب باستمرار المغامرة التي بدأت قبل 10 أعوام".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه "مع عدم وجود جبهة معارضة لاستمراره، قرر ديشامب البقاء في منصبه حتى يورو 2024".

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وتولى ديدييه ديشامب مهمة تدريب المنتخب الفرنسي خلفاً لمواطنه لوران بلان في صيف عام 2012، وتُوج معه بلقب كأس العالم في روسيا 2018 بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الكرواتي ( 4 / 2).



وقالت: "ديشامب استجاب لرغبة نويل لو جريت رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الذي رحب باستمرار المغامرة التي بدأت قبل 10 أعوام".وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه "مع عدم وجود جبهة معارضة لاستمراره، قرر ديشامب البقاء في منصبه حتى يورو 2024".وتولى ديدييه ديشامب مهمة تدريب المنتخب الفرنسي خلفاً لمواطنه لوران بلان في صيف عام 2012، وتُوج معه بلقب كأس العالم في روسيا 2018 بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الكرواتي ( 4 / 2).