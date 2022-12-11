كأس العالم قطر 2022.. مدرب المنتخب الفرنسي يقرر الاستمرار في مهمته حتى 2024


Publié le Dimanche 11 Decembre 2022 - 19:02 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قرر ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، البقاء في منصبه لمدة عامين آخرين، وذلك بعد نجاحه في قيادة المنتخب إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022.
وذكرت صحيفة /لو باريزيان/ الفرنسية، اليوم، أن ديشامب سيبقى مدرباً للمنتخب الفرنسي، بعدما حقق الهدف المطلوب في عقده الحالي، وهو التأهل لقبل نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقالت: "ديشامب استجاب لرغبة نويل لو جريت رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الذي رحب باستمرار المغامرة التي بدأت قبل 10 أعوام".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه "مع عدم وجود جبهة معارضة لاستمراره، قرر ديشامب البقاء في منصبه حتى يورو 2024".
..

.

وتولى ديدييه ديشامب مهمة تدريب المنتخب الفرنسي خلفاً لمواطنه لوران بلان في صيف عام 2012، وتُوج معه بلقب كأس العالم في روسيا 2018 بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الكرواتي ( 4 / 2).

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258250



World cup

En continu...

Toutes les news...
الأحد 11 ديسمبر 2022 | 17 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:47 12:19 07:22 05:49
Babnet
17°
 Babnet20° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1418°-1521°-1525°-1728°-18
  • Avoirs en devises
    22173,3

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35945 DT        1$ =3,19181 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   1285,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   