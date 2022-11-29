جلال القادري: لا يوجد مستحيل في كرة القدم ونثق بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية امام فرنسا


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 16:20 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قال جلال القادري مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم "لا يوجد مستحيل في كرة القدم ونثق بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية امام المنتخب الفرنسي" في مباراة الغد لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
وقال القادري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الثلاثاء بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة "أثق في لاعبي المنتخب التونسي ولديهم إمكانيات عالية، وقد قدمنا مباراة ممتازة ضد الدنمارك ولم نوفق تكتيكياً ضد أستراليا ونتحمل مسؤولية قراراتنا".

وأضاف "تنتظرنا مباراة صعبة وكنا نرغب في الوصول إليها في ظل ظروف أفضل، وسنخوض مهمة صعبة ضد بطل العالم لكن هذا لا ينقص من قيمة منتخب تونس، أعوّل على 26 لاعباً يمتلكون المهارات اللازمة والثقة".
من ناحيته، أكّد منتصر الطالبي مدافع المنتخب التونسي، في المؤتمر الصحفي، أن فوز المغرب على بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات، يلهم لاعبي المنتخب التونسي قبل لقاء فرنسا غداً، مشيراً إلى أن الجميع يملك الروح القتالية للعودة بقوة أمام فرنسا، وسيبذل كل اللاعبين قصارى جهودهم لتحقيق الفوز غدا.
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