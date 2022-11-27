كأس العالم 2022 .. مدرب منتخب غانا: مواجهة منتخب كوريا الجنوبية صعبة ولدينا خطط لإيقاف خطورته

أكد أوتو أدو مدرب منتخب غانا، على صعوبة مواجهة كوريا الجنوبية، غدا الإثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم 2022.

وخسر المنتخب الغاني مباراته الأولى أمام البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وسيسعى للتعويض في مباراة الغد من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لثمن النهائي.



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وأشاد أدو، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بالمهاجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، وقال عنه : "لاعب يملك شخصية رائعة وسبق أن تعاملت معه حين كنت مدربا لفريق الشباب بنادي هامبورج الألماني، وهو لاعب منضبط وملتزم، ورشحته وقتها للانضمام للمنتخب الكوري في وسائل الإعلام".وأضاف: "سعيد لأن سون تعافى ويستطيع أن يلعب مرة أخرى، وهو أمر جيد، وسنلعب بكل قوة ضده، فهو لاعب يجيد استغلال الثغرات".وأوضح مدرب المنتخب الغاني أن المواجهة ستكون صعبة، قائلا إن المنتخب الكوري يلعب بسرعة فائقة في الجانب الهجومي، وإن على لاعبي غانا الحذر من كل اللاعبين الكوريين وليس لاعبا بعينه.وتابع: "علينا أن نتعلم كيف نساعد بعضنا البعض لتحسين الأداء الدفاعي، وفي نهاية المطاف نحن خسرنا أمام البرتغال بالنسبة للجمهور، ولكن بالنسبة للمنتخب لم نخسر بل نتعلم ونتطور لاكتساب الخبرات".وعن الانتقادات التي واجهته بشأن اختياراته أمام البرتغال، قال : "عندما تختار تشكيلة جديدة تؤدي للفوز فأنت مدرب عبقري وعندما تخسر فينتقدك الجميع و المدرب يجب أن يهتم بجميع التفاصيل في النهاية، وأيضاً لا أستطيع أن أقول لوسائل الإعلام كيف تمارس عملها، ولكن أعلم جيدا أن التركيز على الانتقادات جزء من عمل الإعلام".من جهته قال المدافع الغاني دانيال أمارتي في المؤتمر الصحفي إن اللاعبين يملكون خطة واضحة لإيقاف خطورة هيونج مين سون، جناح منتخب كوريا الجنوبية، منوها بأن المنتخب الكوري ليس فقط سون.وقال : "أعلم جيدا أن سون لاعب سريع ويملك الدقة في التسديدات وعلينا أن نستمع للمدرب ولدينا خطة لإيقافه.. لا بد من اتباع الخطة التي يضعها المدرب والتركيز على التفاصيل والتفاعل مع المتغيرات داخل الملعب"، متمنيا أن يملك فريقه الحظ واستغلال الفرص.وأشار إلى أن جماهير غانا تدعم اللاعبين بشكل رائع منذ بداية المونديال، كما أن هناك جالية كبيرة في قطر تدعم المنتخب في المدرجات.