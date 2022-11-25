الزاهي والطبوبي يتباحثان في لقاء التسريع لاعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 20:49 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تناول اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ضرورة تسريع إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الأطراف الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) .
ويسعى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الى بلورة تصور مشترك لحل مختلف الملفات الاجتماعية ،

و شدد الطرفان على ضرورة استكمال نشر بقية الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاص، حسب بلاغ للوزارة.

..

.

ومثّل اللقاء مناسبة هنّأ خلالها وزير الشؤون الاجتماعية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة فوز المنظمة الشغيلة بمقعد في المجلس العام للاتحاد الدولي للنقابات وبمقعد في مكتبه التنفيذي.


..
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257394



World cup
  11:00 Pays de Galles - Iran 0-2
  14:00 Qatar - Senegal 1-3
  17:00 Pays-Bas - Equateur 1-1
  20:00 Angleterre - Etats-Unis

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 25 نوفمبر 2022 | 1 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:47 12:13 07:07 05:36
Babnet
18°
 Babnet22° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1518°-1517°-1619°-1216°-13
  • Avoirs en devises
    21927,2

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36444 DT        1$ =3,23020 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   473,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   