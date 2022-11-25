الزاهي والطبوبي يتباحثان في لقاء التسريع لاعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

تناول اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ضرورة تسريع إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الأطراف الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) .

ويسعى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الى بلورة تصور مشترك لحل مختلف الملفات الاجتماعية ،





و شدد الطرفان على ضرورة استكمال نشر بقية الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاص، حسب بلاغ للوزارة.



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ومثّل اللقاء مناسبة هنّأ خلالها وزير الشؤون الاجتماعية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة فوز المنظمة الشغيلة بمقعد في المجلس العام للاتحاد الدولي للنقابات وبمقعد في مكتبه التنفيذي.





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و شدد الطرفان على ضرورة استكمال نشر بقية الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاص، حسب بلاغ للوزارة.ومثّل اللقاء مناسبة هنّأ خلالها وزير الشؤون الاجتماعية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة فوز المنظمة الشغيلة بمقعد في المجلس العام للاتحاد الدولي للنقابات وبمقعد في مكتبه التنفيذي.