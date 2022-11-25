زغوان: انطلاق الحملة الانتخابية وسط غياب كامل للأنشطة الدعائية في الدوائر الثلاث بالجهة

انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة، اليوم الجمعة، بالدوائر الثلاث لولاية زغوان، في أجواء فاترة غابت عنها الأنشطة الدعائية لكافة المترشحين، كما لم تتلق الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان، وفق رئيستها، ريم بن عامر، إشعارات بأية نشطة في اليوم الأول من الحملة وسيقتصر اليوم الثاني على نشاط وحيد لمترشحة عن دائرة زغوان-الزريبة.







هذا وقد عاين مراسل "وات" بالجهة غياب الملصقات المتعلقة بالبرامج الانتخابية للمترشحين

يشار إلى أن العدد النهائي للمترشحين بلغ 26 مترشحا منهم 10 بدائرة زغوان-الزريبة و9 بدائرة الناظور- صواف و7 بدائرة الفحص-بئر مشارقة.



