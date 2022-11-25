زغوان: انطلاق الحملة الانتخابية وسط غياب كامل للأنشطة الدعائية في الدوائر الثلاث بالجهة


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 16:40 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة، اليوم الجمعة، بالدوائر الثلاث لولاية زغوان، في أجواء فاترة غابت عنها الأنشطة الدعائية لكافة المترشحين، كما لم تتلق الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان، وفق رئيستها، ريم بن عامر، إشعارات بأية نشطة في اليوم الأول من الحملة وسيقتصر اليوم الثاني على نشاط وحيد لمترشحة عن دائرة زغوان-الزريبة.


هذا وقد عاين مراسل "وات" بالجهة غياب الملصقات المتعلقة بالبرامج الانتخابية للمترشحين
يشار إلى أن العدد النهائي للمترشحين بلغ 26 مترشحا منهم 10 بدائرة زغوان-الزريبة و9 بدائرة الناظور- صواف و7 بدائرة الفحص-بئر مشارقة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257376



World cup
  11:00 Pays de Galles - Iran 0-2
  14:00 Qatar - Senegal 1-3
  17:00 Pays-Bas - Equateur
  20:00 Angleterre - Etats-Unis

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 25 نوفمبر 2022 | 1 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:47 12:13 07:07 05:36
Babnet
22°
 Babnet22° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1518°-1517°-1618°-1516°-13
  • Avoirs en devises
    21883,6

  • (24 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35219 DT        1$ =3,23702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 nov)   619,7 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   