سيدي بوزيد: تسجيل أكثر من 334 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر

تمت الإشارة خلال انعقاد أشغال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، أمس الخميس بمقر ولاية سيدي بوزيد، إلى تسجيل أكثر من 334 مخالفة اقتصادية خلال 1358 زيارة ميدانية وحجز مواد مختلفة، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.





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وقامت اللجنة الفرعية للتزود والأسعار ب1247 زيارة ميدانية سجلت خلالها 245 مخالفة اقتصادية وحجزت 1 طن فاصل 276 من السكر المدعم و7 اطنان من الشعير العلفي و25 طنا من السداري و418 كغ بصل و250 كغ من البطاطا وكميات من المواد المختلفة.وحررت اللجنة الفرعية لمقاومة الانتصاب الفوضوي بدورها 60 مخالفة في مجال الانتصاب الفوضوي و15 محضرا عدليا وقامت ب55 عملية حجز لسلع مختلفة، كما قامت اللجنة الفرعية للمراقبة الصحية خلال النصف الاول من شهر سبتمبر ب111 زيارة وجهت خلالها 38 تنبيها وسجلت 29 مخالفة اقتصادية.وبلغت قيمة المحجوزات لللجنة الفرعية للتصدي للتهريب والتجارة الموازية منذ بداية شهر سبتمبر مليوني دينار لبضائع متنوعةوقد تم خلال الجلسة التطرّق إلى واقع تزويد السوق بالمواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية ونسق تطور الأسعار وعمل فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية وبمعاضدة من المصالح الأمنية خاصة على مستوى مسالك التوزيع وطرح ظاهرة تهريب قطيع الأبقار إلى قطر مجاور وتأثيره على الثروة الحيوانية وتضرّر قطاع الألبان جرّاء ذلك .ودعا والي الجهة عبد الحليم حمدي، الذى اشرف على اشغال اللجنة، إلى وضع خطة عمل متكاملة وعاجلة لمراقبة مسالك ترويج الأبقار تمر من المنتج إلى الأسواق عبر الطرقات، للحد من استنزاف القطيع وتكثيف العمل الرقابي بالمحلات والأسواق وعلى الطرقات لتجاوز إشكاليات اضطراب التزويد والتزوّد وحماية المستهلك من المضاربين والمحتكرين.