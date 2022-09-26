سليانة: وقفة احتجاجية للعمد على خلفية إعفاء عمدتي سليانة الجنوبيّة واللّوزة بكسرى


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 16:26 قراءة: 0 د, 54 ث
      
نفّذ عدد من العمد بمختلف مناطق ولاية سليانة، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية على خلفية إعفاء عمدة سليانة الجنوبية وعمدة اللوزة بمعتمدية كسرى على خلفية عدد من التجاوزات.


وذكر كاتب عام مساعد للنقابة الأساسية للعمد، جلال حمودة، في تصريح لـ"وات"، أن المحتجين جاؤوا لمساندة زملائهم بعد إعفائهم من قبل والي الجهة خلال الأسبوع المنقضي، مؤكدا رفضهم لكل أشكال الهرسلة والتهميش لهذا السلك الّذي يتقاضى منتسبوه أجرا زهيدا لا يكفي لتلبية المستلزمات الحياتية اليومية رغم المجهودات التي يبذلونها.

من جهته، اعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أحمد الشافعي، في تصريح لـ"وات"، أن قرار إعفاء عمدة سليانة الجنوبية والكاتب العام للنقابة الأساسية لسلك العمد بسليانة يعدّ مظلمة باعتبار أن القرار تم اتخاذه في وقت قياسي (يوم 21 سبتمبر الجاري) بناء على تقرير ورد يوم 20 سبتمبر الجاري، وفق قوله.
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وأوضح أن العقاب له آلياته وشروطه التي تخوّل للمتضرّر الدفاع عن نفسه، واعتبر أن "والي الجهة تعنّت في التعامل مع الاتحاد الجهوي للشغل وأن عدد من أنصاره يشنّون حملات على المنظّمة الشغّيلة"، على حد تعبيره، مؤكدا أنه سيتم اللّجوء للتصعيد في حال عدم الاستجابة من قبل السلط المركزية والوطنية.
أمم

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