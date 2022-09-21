الجرندي يلتقي بنيويورك الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية

مثل تقدم الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجزيرة جربة، يومي 19 و 20 نوفمبر القادم، محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أمس الثلاثاء، مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو.





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وأبرز الجرندي خلال هذا اللقاء، بمناسبة مشاركته في فعاليات الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة بنيويورك، جاهزية تونس التامة لاحتضان هذا الحدث الهام في أحسن الظروف، مؤكدا استكمال كافة المسائل الإجرائية بما في ذلك وضع منصة اعتماد المشاركين على موقع القمة منذ يوم 15 سبتمبر الجاري، وفتح المجال لقبول وفود الدول المشاركة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجيةمن ناحيتها، عبرّت موشيكيوابو عن ارتياحها لما عاينته في تونس من استكمال الاستعداد لاحتضان القمة، مجددة امتنانها للجهود المبذولة، ومثمنة حرص القيادة التونسية على إنجاح أشغالها.واتفق الطرفان على مواصلة التشاور وتكثيف التنسيق خلال الأسابيع المتبقية على موعد القمة لضمان كافة أسباب نجاحها.