الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن قائمة الحكام الدوليين لسنة 2023


Publié le Mardi 20 Septembre 2022 - 21:19 قراءة: 0 د, 44 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن قائمة الحكام الدوليين لسنة 2023 وذلك على النحو التالي :


حكام الساحة : الصادق السالمي - هيثم قيراط - أمير الوصيف - محرز المالكي - نضال لطيف - يسري بوعلي - نعيم حسني - درصاف القنواطي - أسماء شوشان - ميساء بن نجيمة - امنة العجبوني مع امكانية إضافة اسم رابع في السيدات
الحكام المساعدون : يامن الملولشي - أيمن اسماعيل - وائل الحناشي - خليل الحساني - يوسف الجامي - محمد بكير - فوزي الجريدي
عافين هدى - خلود العمري - نسرين الورتاني - أماني الهمامي -
..
...

حكام الفار : هيثم قيراط - الصادق السالمي - عامر شوشان - أسامة رزق الل - درصاف القنواطي -
كرة القدم داخل القاعات:
الحكام : قديش نبيل - أيمن كمون - عبد الاكرم الهنتاتي
كرة القدم الشاطئية:
الحكام : حمدي بشير - محمد الحبيب هيبة - شريف بن حماد



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