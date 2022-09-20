الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن قائمة الحكام الدوليين لسنة 2023

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن قائمة الحكام الدوليين لسنة 2023 وذلك على النحو التالي :
حكام الساحة : الصادق السالمي - هيثم قيراط - أمير الوصيف - محرز المالكي - نضال لطيف - يسري بوعلي - نعيم حسني - درصاف القنواطي - أسماء شوشان - ميساء بن نجيمة - امنة العجبوني مع امكانية إضافة اسم رابع في السيدات
الحكام المساعدون : يامن الملولشي - أيمن اسماعيل - وائل الحناشي - خليل الحساني - يوسف الجامي - محمد بكير - فوزي الجريدي
عافين هدى - خلود العمري - نسرين الورتاني - أماني الهمامي -
حكام الفار : هيثم قيراط - الصادق السالمي - عامر شوشان - أسامة رزق الل - درصاف القنواطي -
كرة القدم داخل القاعات:
الحكام : قديش نبيل - أيمن كمون - عبد الاكرم الهنتاتي
كرة القدم الشاطئية:
الحكام : حمدي بشير - محمد الحبيب هيبة - شريف بن حماد
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