الاولمبي الباجي - 28 لاعبا في تربص سوسة

يجري الاولمبي الباجي تربصا تحضيريا بمدنية سوسة من 12 الى 22 سبتمبر الجاري استعداد لانطلاق الموسم الجديد ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى .

ووجه الاطار الفني للفريق الدعوة ل28 لاعبا منهم 6 لاعبين اجانب للمشاركة في تربص سوسة كما ضمت القائمة الحارس المنتدب الجديد اشرف كرير





وكان الأولمبي الباجي الذي يدربه محمد الكوكي اجرى تربصا بعين دراهم في الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري.



و اعلن النادي من جهة اخرى فسخ عقد اللاعب مالك البولعابي بالتراضي



وفي سياق التحضيرات للموسم الجديد اجرى الاولمبي الباجي امس مباراة ودية مع تشكيلة من لاعبين افارقة فاز فيها بنتيجة 5-صفر



وكان الأولمبي الباجي الذي يدربه محمد الكوكي اجرى تربصا بعين دراهم في الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري.و اعلن النادي من جهة اخرى فسخ عقد اللاعب مالك البولعابي بالتراضيوفي سياق التحضيرات للموسم الجديد اجرى الاولمبي الباجي امس مباراة ودية مع تشكيلة من لاعبين افارقة فاز فيها بنتيجة 5-صفر