نحو التفكير في برنامج عمل لضمان حسن توظيف قصر برج البكوش الأثري بأريانة

دعت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي خلال زيارة أدّتها الاثنين 22 أوت 2022 إلى قصر برج البكوش الأثري بأريانة، إلى عقد جلسة عمل مع والي الجهة في أقرب الآجال للاطّلاع على مدى تقدّم تنفيذ الاتفاقية الممضاة في 28 أوت 2020 بين الوزارة ممثّلة في المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وبلدية المكان قصد توفير الاعتمادات اللازمة لترميم هذا المعلم والقيام بالأشغال اللازمة لتهيئته ووضع خطة عمل تضمن حسن توظيفه ثقافيا مع مراعاة طابعه التاريخي والتراثي.















وبهذه المناسبة أذنت الوزيرة للمعهد الوطني للتراث ومصالح وزارة الشؤون الثقافية بالانطلاق فورا في تنظيم حملات لتنظيف معلم برج البكوش الأثري بالتعاون مع بلدية أريانة وعدد من مكوّنات المجتمع المدني بما يسهم في المحافظة على مكوّناته وحمايته من كلّ أشكال الإتلاف والسرقة.

كما أشارت الدكتورة حياة قطاط القرمازي إلى أهمّية التفكير في برنامج عمل لضمان حسن توظيف هذا المعلم التاريخي وذلك بالتوازي مع أشغال الترميم والتهيئة التي من المقرّر أن تنطلق في الأيام القليلة القادمة.







وبهذه المناسبة أذنت الوزيرة للمعهد الوطني للتراث ومصالح وزارة الشؤون الثقافية بالانطلاق فورا في تنظيم حملات لتنظيف معلم برج البكوش الأثري بالتعاون مع بلدية أريانة وعدد من مكوّنات المجتمع المدني بما يسهم في المحافظة على مكوّناته وحمايته من كلّ أشكال الإتلاف والسرقة.كما أشارت الدكتورة حياة قطاط القرمازي إلى أهمّية التفكير في برنامج عمل لضمان حسن توظيف هذا المعلم التاريخي وذلك بالتوازي مع أشغال الترميم والتهيئة التي من المقرّر أن تنطلق في الأيام القليلة القادمة.