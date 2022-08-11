الأولمبي الباجي يتعاقد مع الحارس أشرف كرير


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 19:40قراءة: 0 د, 18 ث
      
أمضى الحارس السابق لمستقبل الرجيش أشرف كرير عقدا بموسم واحد لفائدة الأولمبي الباجي.


ويعد هذا هو الانتداب الرابع لللأولمبي الباجي، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر فهمي بن رمضان، و المدافع المحوري أيمن بن محمود، و حارس المرمى زياد الغانمي.

يذكر أنّ أشرف كرير صاحب الـ 31 عاما كان قد لعب سابقاً في الترجي الجرجيسي والنجم الساحلي ونجم المتلوي والعدالة السعودي.




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