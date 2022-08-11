الأولمبي الباجي يتعاقد مع الحارس أشرف كرير

أمضى الحارس السابق لمستقبل الرجيش أشرف كرير عقدا بموسم واحد لفائدة الأولمبي الباجي.
ويعد هذا هو الانتداب الرابع لللأولمبي الباجي، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر فهمي بن رمضان، و المدافع المحوري أيمن بن محمود، و حارس المرمى زياد الغانمي.
يذكر أنّ أشرف كرير صاحب الـ 31 عاما كان قد لعب سابقاً في الترجي الجرجيسي والنجم الساحلي ونجم المتلوي والعدالة السعودي.
ويعد هذا هو الانتداب الرابع لللأولمبي الباجي، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر فهمي بن رمضان، و المدافع المحوري أيمن بن محمود، و حارس المرمى زياد الغانمي.
يذكر أنّ أشرف كرير صاحب الـ 31 عاما كان قد لعب سابقاً في الترجي الجرجيسي والنجم الساحلي ونجم المتلوي والعدالة السعودي.
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