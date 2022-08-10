الاولمبي الباجي - فهمي بن رمضان يعزز الصفوف


Publié le Mercredi 10 Août 2022 - 22:37قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي اليوم الاربعاء عن انتدابه للظهير الايسر فهمي بن رمضان لمدة موسمين.
ويعد هذا الانتداب الثالث لنادي عاصمة السكر خلال هذه الصائفة بعد ان عزز صفوفه بالحارس زياد الغانمي لمدة موسمين والمدافع المحوري ابمن بن محمود لمدة موسمين.

وكان الاولمبي الباجي شرع الاثنين الماضي في الاعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب محمد الكوكي.-






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