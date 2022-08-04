اتصالات تونس والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يعززان شراكتهما لمواصلة المساهمة في التحكم في الطاقة

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تونس 4 أوت (وات)- أعلنت اتصالات تونس والوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة، الخميس، عن تعزيز اتفاقيّة الشراكة والتعاون التي تجمعهما لمواصلة المساهمة في مجال التحكم في الطاقة ونشر ثقافته وترشيد الاستهلاك الطاقي والنهوض بالطــــــاقات المتجدّدة.وانتظم، بالمناسبة، حفل توقيع بالمقرّ الاجتماعي لاتصالات تونس بإشراف الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، الأسعد بن ذياب والمدير العام للوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة، فتحي الحنشي، وفق ما نشرته الوكالة.وأوضحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أنه " بمقتضى هذه الاتفاقية ستساهم اتصالات تونس في البرامج الاتصالية للوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة لبث مضامين توعويّة عبر المحامل والوسائط المتعددة على امتداد السنة".وقال بن ذياب، في هذا الصدد، " إن هذه الاتفاقية تعكس انخراط اتصالات تونس في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي من ناحية وترسخ من ناحية أخرى سياستها في مجال المسؤولية الاجتماعية".من جانبه، ذكر الحنشي أنّ اتصالات تونس كانت أوّل مؤسّسة عموميّة وأوّل مشغّل اتصالات بتونس قد أمضى منذ شهر جانفي 2019 اتفاقيّة تعاون مع الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة مكنتّه من الشروع في انجاز محطات كبرى للإنتاج الطاقي قصد الاستهلاك الذاتي على الصعيد الوطني.وحضر حفل التوقيع، ممثلون عن الشريكين تعهدوا بتكثيف جهودهم المشتركة لمزيد تطوير هذه الشراكة والمساهمة الفاعلة في تجسيدها، وفق ما أورده المصدر ذاته.