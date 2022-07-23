وزارة الصناعة تحدث لجنة لقيادة برنامج الانتقال الطاقي بالمنشئات العمومية للتصرف في موارد تقارب 200 مليون دينار

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قررت وزارة الصناعة احداث لجنة لقيادة برنامج الانتقال الطاقي بالمنشآت العمومية تقع تحت اشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي بهذه المنشئات في ظل توفر تمويلات تناهز 200 مليون دينار.ووضعت تونس برنامجا لتعزيز استخدام الطاقة الفولطا ضوئية المرتبطة بالشبكة الى جانب برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية، والذي يتم تنفيذه من خلال التعاون المالي مع عديد الجهات المانحة.وتتولى لجنة القيادة التصرف في برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية الإشراف العام على تنفيذ البرنامج ومتابعة تقدم إنجازه والتنسيق بين الهياكل المعنية بالبرنامج والمصادقة على دليل إجراءات البرنامج والمصادقة على مساهمة صندوق الانتقال الطاقي في البرنامج.ويترأّس لجنة القيادة مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتتكون من ممثلين عن وزارت الصناعة والمالية والاقتصاد والتخطيط والشركة التونسية للكهرباء والغاز ويشارك في اجتماعات اللجنة ممثلا عن البنك الألماني للتنمية بصفة عضو ملاحظ.وتجتمع لجنة القيادة مرة كلّ ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها لمناقشة المسائل المدرجة بجدول أعمال يبلّغ لجميع أعضائها قبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالمسائل التي ستتم دراستها في اجتماع لجنة القيادة إن توفرت.وكانت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحت في 22 فيفري 2022 ، باب الانخراط أمام الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية ذات الصبغة الادارية وغير الادارية للاستفادة من برنامج الانتقال الطاقي.وسيمكن البرنامج الممول من البنك الألماني للتنمية بقيمة 200 مليون دينار والذي سيتم تنفيذه على مدى 3 سنوات من تركيز أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية من أجل الحد من الانبعاثات الدفيئة.يذكر في هذا الإطار أن وزارة المالية كانت وافقت في بداية شهر فيفري 2022 على إسناد ميزانية بقيمة 100 ألف دينار بعنوان سنة 2022 لإنجاز مشروع محطة فولطاضوئية على سطح مبنى وكالة تونس إفريقيا للأنباء وينفذ المشروع بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.