تونس تشارك ب4 رياضيين في بطولة العالم لالعاب القوى بالولايات المتحدة

يشارك المنتخب الوطني التونسي لالعاب القوى ب4 رياضيين في منافسات بطولة العالم لالعاب القوى التي تحتضنها مدينة اوجان بالولايات المتحدة الامريكية من 15 الى 24 جويلية الجاري.ويتالف المنتخب التونسي المشارك في بطولة العالم المرتقبة من عبد السلام العيوني اختصاص 800 متر رجال و محمد امين الجهيناوي اختصاص 3000 متر موانع رجال و مروى بوزياني اختصاص 3000 متر موانع سيدات و احمد الجزيري اختصاص 3000 متر موانع رجال.وكانت عناصر المنتخب الوطني قد غادرت مساء امس الاثنين تونس نحو مدينة اوريغون الامريكية برئاسة العضو الجامعي المنصف الهادي و المدرب ياسين برقوقي.ويستهل كل من محمد امين الجهيناوي واحمد الجزيري (3000 متر موانع) مشاركتهما في بطولة العالم يوم الجمعة القادم من خلال سباق التصفيات (الدور الاول) .