قبلي: إعادة توزيع مراكز التلقيح بمختلف معتمديات الولاية


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 14:40قراءة: 1 د, 16 ث
      
كشف كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة والمنسق الجهوي لحملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"، الدكتور علي الطبال، اليوم الثلاثاء، عن إعادة توزيع مراكز التلقيح ضد الوباء انطلاقا من يوم امس الاثنين، وذلك في اطار اعادة هيكلة وتنظيم هذه المراكز وتأمين استمرارية العمل وتقريب الخدمات من المواطنين.


وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، انه تم منذ أمس غلق المركز الجهوي للتلقيح الكائن بدار الشباب بقبلي، والانطلاق في العمل في عدد من مراكز الصحة الاساسية الموزّعة على كافة الدوائر الصحية بالولاية، بما يمكّن من تامين عملية التلقيح داخل المؤسسات التابعة للقطاع.
ويشمل التوزيع الجديد مركز الرعاية الصحية الاساسية بمنطقة جنعورة والخاص بمعتمديتي قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية والذي سيؤمن العمل 6 ايام اسبوعيا بداية من يوم الاثنين الى غاية يوم السبت، ثم مركز الرعاية الصحية الاساسية بدوز الغربي والخاص بمعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية والذي سيعمل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، وكذلك الشان بالنسبة للمستشفى المحلي بمعتمدية الفوار، فضلا عن المستشفى المحلي بمعتمدية سوق الاحد الذي سيؤمن التلاقيح يومي الخميس والسبت من كل اسبوع، علاوة على المركز الوسيط برجيم معتوق الذي سيؤمن التلقيح يوم السبت من كل اسبوع، وفق ذات المصدر.


وأبرز ان اعادة الهيكلة هذه مردها تحقيق تقدم كبير في عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" حيث تجاوز عدد الملقحين بالجهة 96 الف شخصا منهم قرابة 83 الف اتموا الحصول على الجرعات المحددة للتوقي من هذا الفيروس، داعيا المواطنين الذين لم يتمّوا تلقيحهم الى حد الان الى التوجه الى اقرب مركز رعاية صحية اساسية لتلقي جرعات تعزيز المناعة خاصة في ظلّ تسجيل مؤشرات لعودة انتشار المرض مجدّدا، ولتفادي امكانية تسجيل انتشار موسع للعدوى.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249619



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 12 جويلية 2022 | 13 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:28 19:42 16:16 12:32 05:10 03:21
Babnet
33°
Babnet34°Babnet% 29:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2335°-2432°-2433°-2434°-25
  • Avoirs en devises
    24384,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,21640 DT        1$ =3,17304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   1199,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   