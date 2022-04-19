قرعة تصفيات كاس افريقيا للامم 2023 - المنتخب التونسي ضمن المجموعة العاشرة الى جانب غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 21:25 قراءة: 0 د, 59 ث
      
وضعت عملية القرعة الخاصة بتصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم 2023 بكوت ديفوار التي جرت يوم الثلاثاء بمدينة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا المنتخب التونسي ضمن المجموعة العاشرة الى جانب منتخبات غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا.


ويشارك 48 منتخبا في هذه التصفيات الافريقية تم توزيعها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة. ويتأهل عن كل مجموعة البطل ووصيفه إلى النهائيات على أن يترشح من مجموعة كوت ديفوار فريق واحد إلى النهائيات على اعتبار أن نتائج كوت ديفوار لن تحتسب بوصفها البلد المستضيف للمسابقة.
وتقام نهائيات كاس افريقيا للامم 2023 بكوت ديفوار في الفترة الممتدة من 23 جوان الى 23 جويلية. وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها كوت ديفوار المسابقة بعد 1984 التي عاد خلالها اللقب لمنتخب الكاميرون.


يذكر ان المنتخب التونسي توج بلقب كاس افريقيا للامم مرة واحدة سنة 2004 في تونس مقابل بلوغه الدور النهائي في مناسبتين عامي 1965 في تونس و1996 بجنوب افريقيا.

وكان منتخب نسور قرطاج بلغ الدور ربع النهائي للنسخة الاخيرة من النهائيات القارية التي اقيمت بالكاميرون من 9 جانفي الى 6 فيفري 2022 بعد خسارته امام نظيره البوركيني بهدف دون رد.

ولم يغب المنتخب التونسي عن نهائيات كاس افريقيا للامم منذ نسخة 1994 التي اقيمت بتونس.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244870



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 19 أفريل 2022 | 18 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 18:59 16:01 12:25 05:40 04:07
Babnet
17°
 Babnet25° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1031°-1621°-1323°-1331°-14
  • Avoirs en devises
    23464,8

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,25271 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   2084,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم
   