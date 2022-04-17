خسر نادي الرجاء البيضاوي أمام مضيفه الأهلي المصري بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما امس السبت على ملعب السلام بالقاهرة لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.وسجل هدفي الأهلي عمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 13 وحسين الشحات في الدقيقة 23 ثم قلص الفارق محمد زريدة بإحراز هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.وسيحتاج الرجاء للفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب بالدار البيضاء من أجل التأهل للدور نصف النهائي فيما سيحتاج الأهلي للتعادل للعبور للدور القادم.وبدأ الأهلي الشوط الأول بضغط هجومي مكثف، وتراجع لاعبو الرجاء للخلف لتأمين مرماهم، وفي الدقيقة 13 تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول من ضربة جزاء سجلها عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، وذلك بعد لجوء حكم اللقاء الكونغولي جان جاك ندالا لتقنية "الفار"، بداعي وجود لمسة يد على مدافع الرجاء.وفي الدقيقة 19، أنقذ أنس الزنيتي مرمى الرجاء من فرصة هدف بعد تصديه لضربة رأسية لمحمد شريف مهاجم الأهلي. وفي الدقيقة 23 أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي بعد خطأ في تمركز مدافعي الرجاء.وفي الدقيقة 36، أجرى رشيد الطوسي تغييرا مبكرا بإشراك فابريس نغوما بدلا من إلياس حداد من أجل تنظيم وسط الملعب.واستفاق لاعبو الرجاء في العشر دقائق الأخيرة للشوط الأول، وتمكنوا من تسجيل هدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع بتسديدة أرضية متقنة من محمد زريدة.وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الرجاء بشكل ملحوظ، وظهر الترابط بين صفوفه. وفي الدقيقة 59 احتسب الحكم ضربة جزاء أخرى للأهلي وأشهر البطاقة الحمراء في وجه مروان هدهودي بعدما لمس الكرة بيده وهي في طريقها للمرمى.وتصدى أنس الزنيتي لضربة الجزاء ببراعة بعد أن سددها عمرو السولية، ليحافظ على حظوظ الرجاء ثم أجرى الطوسي تغييرا آخر بإشراك عبد الجليل جبيرا بدلا من محمد المقصي لينتهي اللقاء بفوز الأهلي على الرجاء بنتيجة 2-1.وفي الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، سيلعب المتأهل من مواجهة الرجاء والأهلي مع المتأهل من لقاء الترجي الرياضي ووفاق سطيف الجزائري.وكان الرجاء قد تأهل للدور ربع النهائي لرابطة الأبطال بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، فيما صعد الأهلي للدور ذاته بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد 10 نقاط.ويأمل الرجاء في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حصد البطولة 3 مرات من قبل أعوام 1989 و1997 و1999، فيما يسعى الأهلي المصري لنيل اللقب للعام الثالث على التوالي وللمرة الـ 11 في تاريخه.