بنزرت: قريبا الانطلاق في التجارب الهيدروليكية لربط منطقتي المبطوح وجرزونة بالغاز الطبيعي

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أفاد رئيس مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي بلقاسم اولاد احمد انه تم فض الاشكال المعطل للمشروع على مستوى منطقة الحنة من ولاية منوبة، وان الاشغال الفنية الخاصة بمد حوالي 300 متر من القناة الرئيسية تسير بنسق عال وينتظر استكمالها في غضون الاسبوع الجاري.واضاف المصدر ذاته ل"وات"، ان هذه الاشغال تهم مرحلة ربط منطقتي المبطوح بجرزونة، حيث ينتظر عقب الحصول على ترخيص ادارة السلامة بوزارة الطاقة الانطلاق في مرحلة التجارب الهيدروليكية ومنها مد الغاز الطبيعي بالانبوب الرئيسي والذي سيشمل مناطق جرزونة ومنزل عبد الرحمان ومنزل جميل مع اتمام بقية المناطق المدرجة في المرحلة الاولى من المشروع بولاية بنزرت، وهي مناطق غار الملح وراس الجبل واوتيك، تباعا كلما انتهت الاشغال الفنية والتجارب الهيدروليكية.وبينت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية نهلة مومن ان الملف العقاري للمشروع على مستوى ولاية بنزرت "يسير بالنسق المطلوب".وابرز والي بنزرت سمير عبد اللاوي اهمية المشروع ككل في دفع الاقتصاد الوطني والاستثمار الصناعي والتشغيل، علاوة على دوره الانمائي والاجتماعي، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال، وتزويد 15 منطقة بلدية ببنزرت بالغاز الطبيعي.يذكر ان المرحلة الاولى من مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي يبلغ طوله حوالي 38 كلم، ويضم مناطق جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، وكذلك المنطقة الصناعية بالعزيب والعالية واوتيك وغار الملح وراس الجبل، وتبلغ جملة اعتماداته المالية 38 مليون دينار.وتشمل اشغاله تركيز انابيب الطريق السيارة للشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي من المبطوح الى منطقة جرزونة، وأيضا بمنطقتي منزل عبد الرحمان ومنزل جميل، وبناء 6 محطات لتخفيض الضغط، و محطة سابعة لتخفيض للغاز بمصنع الخزف بمنطقة جرزونة .ويربط الجزء الثاني من المشروع بين منطقتي المبطوح والخروبة، وهو يمتد على طول 40 كلم ويربط معتمديات ماطر ومنزل بورقيبة وتينجة وبنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية، وتبلغ اعتماداته المالية 50 مليون دينار، وجاري العمل بها بنسق "طيب" على جميع المستوياتيشار الى ان تكلفة مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي تبلغ إجمالا 108 ملايين دينار، ويضمّ في جميع مراحله (من تونس العاصمة الى بقية مناطق ولاية بنزرت) مدّ طريق سريعة من أنابيب الفولاذ بطول حوالي 290 كلم الى جانب تركيز عدد هام من محطّات الربط وخزّانات التوزيع وغيرها من العناصر الفنية .