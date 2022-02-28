متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 28 فيفري


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 10:03 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وات -

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نابل: تسجيل تراجع في الحالات النشيطة من المصابين بفيروس "كورونا" إلى 1071 حالة
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سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل تراجعا في عدد الحالات النشيطة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد ليبلغ 1071 حالة من بينها 36 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية وذلك إلى غاية يوم أمس الأحد، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة عمر السليمي صحفية (وات)

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الاثنين، ان نسبة استغلال أسرة الإنعاش بلغت 60 بالمائة بالقطاع العام و6 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة اسرة الاوكسيجين 23 بالمائة بالقطاع العام و17 بالمائة بالقطاع الخاص

وأشار إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية قدرت ب13،7 بالمائة حيث تم تسجيل 22 إصابة جديدة إثر القيام ب161 تحليلا مخبريا ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 71139 حالة في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 68456 حالة

وسجلت الجهة أول أمس السبت حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع مجموع الوفيات الى 1612 منذ بداية الجائحة.

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