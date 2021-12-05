(ملف المساكن الاجتماعية من ضمن الاولويات المطروحة خلال الفترة االقريبة القادمة بولاية بن عروس (المعتمد الاول للولاية

وات - قال المعتمد الأول لولاية بن عروس محمد بن خليفة ان ملف السكن الاجتماعي يحظى باولوية مطلقة ضمن الملفات التي ستنظر فيها الولاية خلال الفترة القريبة القادمة.



واكد اليوم الاحد في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة انه لم يتم بعد اعداد القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بالمساكن الاجتماعية الفردية او الجماعية المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية بن عروس.



وذكر في المقابل بتعليق القائمات الاولية للمترشحين للانتفاع بهذه المساكن وفتح باب الطعون والاعتراضات والملاحظات والتوضيحات على القائمة الاسمية بمقرات مختلف معتمديات الولاية منذ شهر افريل الفارط.



واشار في هذا الصدد الى دراسة الاعتراضات حالة بحالة ومراجعة الترتيب الاولي واعداد القائمات النهائية للمقبولين في إطار اللجنة الجهوية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي التي يراسها والي الجهة.



يشار الى انه من المنتظر أن يتم تسليم 330 مسكنا جماعيا و55 مسكنا فرديا بكل من معتمديتي رادس والمحمدية وفق المعايير والاجال التي ضبطتها وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قرر يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، تكليف عز الدين شلبي بمهام وال على ولاية بن عروس الى جانب تكليف 3 ولاة اخرين بكل من ولايات مدنين وصفاقس وقفصة.



