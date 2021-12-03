نفقات الدعم ترتفع بنسبة 11 بالمائة في موفى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 18:11 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ارتفعت نفقات الدعم بنسبة 11 بالمائة لتبلغ مستوى 2،6 مليار دينار، في نهاية شهر سبتمبر 2021، مقارنة بالفترة ذاتها خلال سنة 2020، وفق ما كشفته وثيقة النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة الذي نشرته وزارة المالية، مساء أمس، الخميس، 2 ديسمبر 2021.

وبلغت نسبة نفقات الدعم الموجهة للمواد الأساسية 47 بالمائة ( 1،2 مليار دينار)، في حين بلغت نفقات دعم المحروقات والنقل بنسب على التوالي 35 بالمائة و17،5 بالمائة من إجمالي الدعم.

ويمثل الظرف المخصص للدعم، وفق نشرية وزارة المالية، 9،6 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة، مقابل ذلك بلغت النفقات المخصصة لكتلة الأجور 55،3 بالمائة من نفقات الميزانية، خلال موفى سبتمبر 2021.

وبخصوص نفقات التمويل والاستثمار بلغت نسبها على التوالي 10،2 بالمائة و9 بالمائة من نفقات الميزانية.




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