نجلاء بودن من الرياض: التحديات البيئية تجاوزت آثارها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وفاقمت جائحة "كوفيد-19"

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 17:22قراءة: 1 د, 0 ث
أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال مشاركته اليوم في قمة "الشرق الأوسط الأخضر" بالرياض التي افتتحها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لى أن التحديات البيئية المطروحة تجاوزت آثارها وتداعياتها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية فاقمت جائحة كوفيد-19 من حدتها لدى العديد من الدول خاصة الدول النامية والأقل نمواً.

وأوضحت نجلاء بودن أن الاستجابة والعمل على استدامة الطاقة يستوجب على الجميع تحمّل المسؤوليات من أجل تسريع وتيرة هذا التعافي خلال السنوات 8 الماضية لضمان الانتقال السريع والاقتصاد الأخضر، وإعادة بنائه بشكل أفضل، والحد من ارتفاع درجات الحرارة بما يتماشى مع اتفاقيات باريس.

وأبانت أن تونس تدعو إلى ضرورة تظافر الجهود وحشدها لتعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير حلول الطاقة مستدامة لتضع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، وتشجيع المبادرات والمشاريع الرائدة المتخصصة في هذا المجال؛ لتنويع مصادر إنتاج الطاقة على غرار الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح، لا سيما وأن العوامل المناخية في دولنا تساعد على ذلك.

وبينت أهمية التكنولوجيا الرقمية لتحقيق انتقال ، حيث باتت اليوم ضرورة ملحّة في منطقتنا العربية من أجل تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعارف والخبرات والمعلومات بين الدول المتقدمة والدول النامية، مع مراعات الاحتياجات الخاصة بالدول الأقل نمواً، وتعزيز التعاون بما يساعد على سياسات الاقتصاد الأخضر على جميع المستويات الإقليمية والعالمية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234909



En continu

Toutes les news

الاثنين 25 أكتوبر 2021 | 19 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:32 15:06 12:10 06:36 05:09
Babnet
20°
Babnet24°Babnet% 88:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1922°-1922°-1822°-1622°-16
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   1040,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن