أنس جابر تواجه الفرنسية آليزي كورني في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تستهل اللاعبة التونسية أنس جابر مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع بطولات الغراند سلام، بملاقاة الفرنسية آليزي كورني المصنفة 68 عالميا، في الدور الأول.

وكانت أنس جابر المصنفة 21 عالميا قد فازت على اللاعبة الفرنسية آليزي كورني في مناسبتين بنتيجة 2-1، الأولى في الدور ربع النهائي لبطولة ايستبورن 2019، والثانية في اطار الدور الثالث لبطولة شارلستون 2021.

يذكر أنّ بطولة أمريكا المفتوحة تنطلق الاثنين القادم وتستمر الى غاية 12 سبتمبر المقبل.









