وزارة الثقافة: العروض الثقافية ستستأنف تدريجيا موفى شهر أوت

وات - تُستأنف العروض الثقافية ومختلف الأنشطة الإبداعية تدريجيا موفى شهر أوت الحالي وبداية شهر سبتمبر القادم، لتبلغ هذه التظاهرات الثقافية ذروتها خلال شهر أكتوبر القادم من خلال تظاهرة "الأكتوبر الثقافي"، وفق ما أفادت (وات) مديرة الشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الثقافية ربيعة بلفقيرة.

وقالت بلفقيرة إن لقاءً جمع وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار ورئيس الديوان يوسف بن إبراهيم مع مجموعة من الفنانين والمبدعين، أمس الثلاثاء، مؤكدة أن هذا اللقاء تناول بالخصوص أبرز القضايا الراهنة المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للفنانين في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت أن اللقاء انبثقت عنه مجموعة من التوصيات من أهمها إيجاد تدابير عاجلة لمواجهة الوضعية الحرجة للفنانين والإسراع بصرف مستحقاتهم، وكذلك التعجيل بإيجاد وسائل لإصلاح منظزمة الدعم وتطويرها.

وتحدّثت بلفقيرة أيضا عن الانطلاق قريبا في توزيع عروض مسرحية وموسيقية في العاصمة وفي الجهات بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية، مشيرة إلى أن العروض ستُقام بعدد محدود من الجمهور وكذلك عبر تقنية البث الحي على الأنترنات.

وفي إطار مساهمة وزارة الشؤون الثقافية في الترويج للسياحة الثقافية، أفادت أن مجموعة من العروض الفنية سيتم تنظيم في عدد من المعالم والمواقع لأثرية وسيتم تصويرها وبثها على شبكة الأنترنات للتعريف بها والترويج لها كوجهة سياحية وثقافية وترفيهية.

وفي ما يتعلّق باليوم الوطني للتلقيح الذي ستحتضنه مدينة الثقافة الشاذلي القليبي غدا الخميس 26 أوت والمخصّص للفنانين والعاملين في القطاع الثقافي. ذكرت ربيعة بلفقيرة أن الوزارة تلقت طلبات أكثر من 14 ألف مبدع مسجلين في منظومة "ايفاكس"، سيتلقون التطعيم ضد وباء كورونا غدا الخميس. وأكدت أن الدعوة مفتوحة أيضا لجميع الفنانين والمبدعين والعاملين في القطاع الثقافي.

وقالت إن هذا اليوم المخصّص للفنانين ستعقبه أيام أخرى في العاصمة وفي الجهات بالتنسيق مع الهياكل الصحية والجهوية المعنية.



