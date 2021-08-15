وحدات الحرس تنقذ 287 مهاجرا غير نظامي من الغرق

أحبطت الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والشمال والوسط والجنوب، الليلة الماضية، 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 287 شخصا من الغرق، "بعد أن تعمدوا عدم الامتثال ومواصلة الإبحار باتجاه الفضاء الأوروبي"، وفق ما أكده اليوم الأحد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي في بلاغ.



فقد تمكنت الوحدات البحرية التابعة لإقليم بحري الساحل من إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية ونجدة وإنقاذ 72 شخصا (بينهم اثنان مفتش عنهما) بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البحرية خلسة مما تسبب في غرق المراكب المستغلة في عمليات الإبحار.



كما تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم بحري الوسط من إحباط سبع عمليات هجرة غير نظامية ونجدة وإنقاذ عدد 169 مجتازا، بينهم 80 من جنسيات افريقية مختلفة.



بدورها، أحبطت الوحدات البحرية التابعة لإقليم بحري الجنوب ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 28 تونسيا بعد أن تعرض مركبهم للغرق نتيجة تسرب مياه البحر إلى داخله.



ووفق ذات المصدر، تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم بحري الشمال من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 18 شخصا أصيلي ولايات تونس الكبرى.



وضبطت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات المهدية وصفاقس ونابل 38 شخصا، بينهم 10 من بلدان افريقية جنوب الصحراء، كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.



وحجزت الوحدات لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية ومحركات بحرية وكمية من المحروقات.



