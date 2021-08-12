العرض الجماهيري الاول للفيلم التونسي "اطياف" في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا

وات - تحتضن قاعة"بالا سينما" المخصصة لعرض افلام مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا ظهر اليوم الخميس العرض الجماهيري الاول للفيلم التونسي "اطياف" للمخرج مهدي هميلي ضمن مسابقة صناع افلام الحاضر للمهرجان وذلك بحضور ابطال الفيلم عفاف بن محمود وزازا وسارة الحناشي الى جانب المنتجة مفيدة فضيلة ومهندس الصوت ايمن العبيدي.



ومن المنتظر ان يتبع عرض الفيلم نقاش مع صناعه وابطاله على ان يعاد عرضه اربع مرات متتالية بعدد من قاعات العرض في اطار فعاليات المهرجان.

وتعد مسابقة صناع افلام الحاضر بمهرجان لوكارنو السينمائي المخصصة للمخرجين الصاعدين من مختلف انحاء العالم مناسبة للتعريف بفيلم "اطياف" على الصعيد العالمي.

والفيلم من انتاج مشترك تونسي فرنسي امريكي وسبق أن تحصل على جائزة افضل سيناريو من المعهد الفرنسي كما تحصل على جائزة منصة الجونة لمرحلة ما بعد الانتاج مثلما نال دعما من المركز الوطني للسينما والصورة بتونس ودعما مماثلا من صندوق لوكسمبورغ السينمائي ومركز السينما الوطني الفرنسي.

ويحكي الفيلم قصة "امال" المسجونة بتهمة الدعارة ولدى خروجها من السجن تبدأ رحلة البحث المضنية عن ابنها المفقود في شوارع تونس المليئة بالعنف والمصاعب .

ويشار الى ان مهرجان لوكارنو السينمائي الذي يقام خلال شهر أوت من كل سنة يعد احد اعرق المهرجانات السينمائية العالمية حيث تأسس سنة 1946 ويشهد هذه السنة عرض 15 فيلما للمرة الاولى عالميا تتنوع بين الافلام الوثائقية والروائية وتتنافس على خمس جوائز وهي الفهد الذهبي لافضل فيلم وافضل مخرج صاعد وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة "سواتش" لافضل عمل اول وجائزة الفهد لافضل ممثل وممثلة.



