حماية مدنية: اندلاع 155 حريقا من بينها 12 حريقا غابيا خلال 36 ساعة الأخيرة

وات - قال الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية، معز تريعة، مساء اليوم الثلاثاء انه تم خلال الـ36 ساعة الاخيرة،تسجيل 155 حريقا منها 12 حريقا غابيا مؤكدا عدم تسجيل اية ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر جوان المنقضي.



وأوضح تريعة في تصريح لوكالة (وات) انه تم إطفاء تلك الحرائق وان 6 حرائق غابية لاتزال مندلعة الى اليوم في غابات بولايات بنزرت وجندوبة والكاف.

ووفق الناطق باسم الحماية المدنية تحاول وحدات الحماية المدنية حاليا اطفاء 3 حرائق في ولاية جندوبة اندلع اثنان منها في غابات معتمدية عين دراهم اما الحريق الثالث فشب في منطقة عين سلام.

وفي ولاية الكاف تشتغل النيران حاليا بحريق في غابة بمنطقة الطوريف .



ووفق آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي تجاوزت درجات الحرارة في ولايتي بنزرت وجندوبة 48 درجة مائوية و44 درجة بولاية الكاف.



واكد الناطق باسم ديوان الحماية المدنية انه تم اجلاء 9 عائلات خلال الساعات الاخيرة توقيا من الحرائق التي اندلعت بالغابات ببعض الجهات والتي بلغ عددها 12 حريقا مشددا في هذا الصدد على انه لم تسجل اية ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر جوان المنقضي وان الحرائق قرب التجمعات السكنية بالغابات طالت اساسا اكواخا لايواء الجيونات او لتجميع الاعلاف .



ومنذ شهر جوان الماضي والى غاية يوم امس سجلت الحماية المدنية 165 حريقا في الغابات اتت على مساحة مقدرة بحوالي 4810 هكتارات في حين شهدت السنة الماضية و في نفس الفترة تحديدا 160 حريقا طالت نيرانها 2144 هكتارا في المناطق الغابية،وفق نفس المصدر.



