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الرئاسة: سيتم توزيع كميات الأوكسيجين والتجهيزات الطبية على كل المناطق المستحقة على "أسس علمية خالصة"

Publié le Mardi 20 Juillet 2021 - 18:49قراءة: 0 د, 27 ث
أكدت رئاسة الجمهورية، في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، أنه سيتم الشروع في توزيع كميات الأوكسيجين والتجهيزات الطبية التي تم تلقيها من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، على كل المناطق المستحقة بكامل تراب الجمهورية، وفق ترتيب يقوم على أسس علمية خالصة، تحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية.

ولا يزال الجسر الجوي التضامني التلقائي لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد ـ19 متواصلا منذ صبيحة اليوم الثلاثاء، حيث حلت بمطار تونس قرطاج الدولي طائرتان عسكريتان الأولى أردنية محملة بمعدات ومستلزمات طبية، والثانية كويتية محملة بكميات هامة من الأكسجين.

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